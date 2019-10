Amerykanie zabili "zastępcę numer jeden" al-Bagdadiego

"Właśnie potwierdzono, że pierwszy zastępca Abu Bakra al-Bagdadiego został zlikwidowany przez amerykańskich żołnierzy" - napisał na Twitterze amerykański prezydent. "Najprawdopodobniej przejąłby przywództwo" - w IS po śmierci Bagdadiego.

Trump nie podał konkretnego nazwiska, ale agencja Reutera przypomina, że w poniedziałek USA potwierdziły doniesienia o śmierci Abu al-Hasana al-Muhadżira - rzecznik IS.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!