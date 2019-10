Jest 50 zł, ma być 225. Drogowcy chcą podwyżki mandatów za parkowanie bez biletu

Jak przekazał Łukasz Puchalski, stołeczni drogowcy chcą podwyższyć opłatę za brak wniesionej opłaty w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. - Teraz mamy 50 złotych i faktycznie nie jest to żaden straszak dla kierowców - wskazał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Chcą zmusić do uczciwości

Puchalski podkreślił, że kierowcy, którzy parkują w SPPN bez opłaty liczą, że "im się upiecze". - Dlatego staramy się uszczelniać strefę przez chociażby automatyczny system kontroli (kamery na samochodach będą sprawdzać, czy kierowca zapłacił za parkowanie - red.), z którym jeszcze w tym roku startujemy - dodał szef stołecznych drogowców.

Według dyrektora ZDM, kolejnym uszczelnieniem miałoby być podwyższenie opłaty za brak wniesionej opłaty. - Chcemy podwyższyć tę opłatę po to, żeby faktycznie warto było znów być uczciwym w SPPN i by wszyscy kierowcy znowu za strefę płacili. My rekomendujemy maksymalną kwotę za mandat, czyli na dziś to 225 zł - podkreślił Puchalski.

Drogowcy chcą jednocześnie premiować tych, którzy uregulują karę za brak biletu parkingowego w ciągu kilku dni od otrzymania mandatu. Tacy kierowcy mieliby otrzymywać około 30-procentową bonifikatę.

Zdaniem dyrektora ZDM szybsze wpłaty mandatów pozwolą uniknąć konieczności rozpoczynania procesu egzekucji zaległości, nie będą także powiększać kosztów po stronie miasta. Umożliwią także uniknięcie tworzenia niepotrzebnej dokumentacji.

30 tysięcy mandatów... miesięcznie

Dyrektor ZDM podkreślił też, że podwyżka mandatów mogłaby wejść w życie najwcześniej w przyszłym roku razem z rozszerzeniem SPPN. Dodał, że to Rada Miasta Warszawy będzie decydować, czy rozszerzenie strefy i podwyżka opłaty karnej wejdą w życie.

- Nie chcemy chodzić do rady z każdą zmianą indywidualną. Czekamy na rozwinięcie wypadków. Konsultacje w sprawie rozszerzenia SPPN kończymy 10 listopada i do końca roku dajemy sobie czas na przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów - powiedział.

Oznacza to, że ewentualna podwyżka mandatów oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania mogłoby wejść w życie dopiero w przyszłym roku.

Według danych statystycznych Zarządu Dróg Miejskich w ciągu miesiąca w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego za brak opłaty za bilet wystawianych jest około 30 tysięcy mandatów.