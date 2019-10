Pierwsza w historii Belgii kobieta na stanowisku premiera

Pałac królewski opublikował w niedzielę na Twitterze informację ze zdjęciem z audiencji, na której Wilmes została przyjęta przez króla Filipa. Na stanowisku ministra budżetu i służby publicznej Wilmes zastąpił David Clarinval.



Przed oficjalną rezydencją monarchy w centrum belgijskiej stolicy wczesnym wieczorem zebrała się garstka dziennikarzy i zaciekawionych zamieszaniem turystów. Obecny szef rządu, który 1 grudnia zastąpi na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, zapowiedział wcześniej, że zrezygnuje z urzędu krajowego najpóźniej na początku listopada.

Prestation de serment de M. David Clarinval en tant que Ministre du Budget et de la Fonction publique.

Eedaflegging van dhr. David Clarinval als Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken.#BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/WCYPYB5m3M — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 27, 2019

"Dziękuję wszystkim, którzy wykazali się entuzjazmem i wsparciem w obliczu tej nowej roli. To z pewnością nie będzie łatwe, ale zamierzam ciężko pracować w interesie wszystkich obywateli" - napisała na Twitterze nowa premier.

Merci à celles et ceux qui m’ont témoigné leur enthousiasme et leur soutien pour cette nouvelle fonction. Le chemin ne sera certainement pas simple mais ma volonté de travailler au bénéfice de tous reste intact. #begov pic.twitter.com/okEaHLTTPM — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 27, 2019



"Będę prowadzić dialog"



Wilmes, tak jak do tej pory Michel, ma kierować rządem niemającym poparcia większości parlamentarnej. Belgijskie ugrupowania od majowych wyborów nie były w stanie porozumieć się w sprawie sformowania koalicji.



- Jestem osobą dialogu i będę prowadzić dialog - powiedziała cytowana przez "Le Soir" nowa premier pytana o to, jak poradzi sobie, nie mając za sobą większości.

Belgia nie ma sformowanego rządu od grudnia zeszłego roku, bo wówczas upadła poprzednia koalicja. W efekcie Michel podał swój rząd do dymisji, ale zostały mu jednocześnie powierzone przez króla obowiązki wypełniania zadań premiera.



Była minister budżetu i służby publicznej



Urodzona w styczniu 1975 r. Wilmes studiowała w brukselskim Instytucie Zaawansowanych Studiów Komunikacji Społecznej, a w polityce zadebiutowała jako radna gminy w Uccle (jedna z dzielnic Brukseli) w 2000 r.



AFP pisze, że uważana jest za osobę bliską Michelowi; należy do jego Ruchu Reformatorskiego. W 2014 r. weszła do parlamentu, a we wrześniu 2015 r. dołączyła do rządu federalnego. Pełniła funkcję ministra budżetu i służby publicznej w obecnym gabinecie Michela.

Wilmes jest pierwszą w historii Belgii kobietą na stanowisku premiera. Podobnie jak Michel należy do francuskojęzycznej społeczności Walonów. Główny podział w Belgii przebiega na linii północ-południe, gdzie na północy mieszka większość niderlandzkojęzyczna, a na południu - mniejszość frankofońska.



Nie wiadomo, jak długo nowa premier będzie zarządzała krajem. Po wyborach w 2010 r. w Belgii tymczasowa administracja rządziła przez ponad cztery i pół roku, ustanawiając tym samym rekord świata dla państwa nieogarniętego wojną.

prz/ PAP