5 miesięcy pracy i tort na miarę mistrzostwa. Polka najlepsza na świecie

- Tematem była tradycja i kultura w narodzie. Dla mnie było ważne, żeby zaskoczyć jury, zaciekawić moim tortem, żeby to nie było coś wtórnego - mówiła w "Nowym Dniu z Polsat News" Jowita Woszczyńska, mistrzyni świata w dekorowaniu tortów. - Przedstawiłam to, co mnie najbardziej wzrusza i mam nadzieję, że każdemu Polakowi kojarzy się z czymś cudownym - dodała.

Zdradziła, że tort, który zwyciężył, a który w sobotę stanął w studio Polsat News jest.. ze styropianu. - Torty konkursowe budujemy na bazie atrapy styropianowej, ponieważ to jest wiele miesięcy pracy. W moim przypadku to było pięć miesięcy, ale czasem to jest cały rok. Na miejscu rekompensujemy to w ten sposób, że przygotowujemy tort degustacyjny dla jury, który mógłby się znaleźć w środku - tłumaczyła.



Choć środek jest ze styropianu, to wszystkie dekoracje są jadalne, a jury dokładnie sprawdza, czy cukiernicy przestrzegali wszystkich zasad budowania tortów.

WIDEO: Jowita Woszczyńska opowiedziała o pracy, jaką włożyła w zbudowanie konkursowego tortu

"Przepiękne malunki, rewelacyjne rzeźby"

Pracująca w jednej z bydgoskich cukierni Jowita Woszczyńska wywalczyła złoty medal Cake Designers World Championship 2019.



Polka pokonała 18 rywali z całego świata i zdobyła prestiżowy tytuł. Swój tort ozdobiła motywami zaczerpniętymi z polskiego malarstwa m.in. Jacka Malczewskiego i Władysława Ślewińskiego.

ZOBACZ: Polka mistrzynią świata w dekorowaniu tortów. Z wykształcenia jest filozofem



"Niesamowite szczegóły, przepiękne malunki, rewelacyjne rzeźby, liczne nawiązania do symboli Polski - całkowite i bezbłędne wyczerpanie tematu konkursu" - tak skomentowano tort udekorowany przez Polkę na stronie Expo Sweet.



Jowita Woszczyńska jest z wykształcenia filozofem. Ale zawodowo związała się z cukiernictwem - z ogromnymi sukcesami. Była już wielokrotnie nagrodzona na konkursach. Przed dwoma laty na Mistrzostwach Świata w Mediolanie zajęła trzecie miejsce.

prz/ Polsat News