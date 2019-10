Zaskakujący wynik rankingu. Warszawa dystansuje największe metropolie

Mieszkańcy Warszawy mają ponadprzeciętną, w stosunku do mieszkańców innych stolic, łatwość w dostępie do książek - wynika z rankingu "World Index". Mamy trzy razy więcej bibliotek publicznych niż Londyn i ponad siedem razy więcej niż Madryt.

"World Index" pokazał ile bibliotek publicznych przypada na 100 tys. mieszkańców. W Warszawie jest już ponad 200 placówek. Poza polską stolicą na podium uplasował się Seul i Paryż.

Wśród uwzględnionych przez "World Index" najsłabiej wypadł Lagos, Bogota i Istambuł - w tych miastach na 100 tys. osób nie przypada nawet jedna placówka biblioteczna.

Number of public libraries per 100,000 population:



🇵🇱 Warsaw: 11.5

🇰🇷 Seoul: 11.0

🇫🇷 Paris: 8.5

🇬🇧 London: 3.9

🇨🇦 Toronto: 3.4

🇯🇵 Tokyo: 2.9

🇦🇷 Buenos Aires: 2.6

🇺🇸 NYC: 2.4

🇷🇺 Moscow: 2.3

🇪🇸 Madrid: 1.5

🇮🇹 Rome: 1.4

🇹🇷 Istanbul: 0.4

🇨🇴 Bogotá: 0.3

🇳🇬 Lagos: 0.1



Mapa stołecznych bibliotek

Wszystkie warszawskie biblioteki dostępne są NA PONIŻSZEJ MAPIE.

Poziom czytelnictwa

W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37 proc. badanych - wynika z raportu czytelnictwa. Podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne. W dłuższej perspektywie czasowej widać jednak, że deklaracje czytania książek wyraźnie spadły w latach 2004-2008. To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma wiele przyczyn - twierdzą autorzy raportu.

Dane płynące z badań nie napawają optymizmem, ale samorządy robią wiele by ten stan poprawić, np. poprzez uproszczenie dostępu do zasobów. I nie dotyczy to tylko stolicy. Od października z usług w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie można korzystać bez karty bibliotecznej, a zamiast niej użytkownicy mogą posługiwać się innym imiennym dokumentem, np. legitymacją studencką lub nowym dowodem osobistym.

msl/ml/ polsatnews.pl, PAP