Protesty wyborcze PiS w wyborach do Senatu. SN wyznacza termin

Protesty rozpozna skład trzech sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – przewodniczący sędzia Grzegorz Żmij oraz sędziowie Leszek Bosek i Paweł Czubik.

Pełnomocnik komitetu wyborczego PiS w ostatnich dniach złożył protesty dotyczące sześciu okręgów: nr 100 (Koszalin), nr 75 (Tychy i Mysłowice), nr 12 (Grudziądz), nr 92 (Gniezno), nr 95 (m.in. powiaty krotoszyński i ostrowski), nr 96 (Kalisz). PiS wnioskuje o ponowne przeliczenie głosów, zarzucając niewłaściwe zakwalifikowanie głosów jako nieważne, podczas gdy - zdaniem PiS - powinny były zostać uznane za ważne.

CZYTAJ również: 112 protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym

Protesty wyborcze

Do Sądu Najwyższego do czwartkowego popołudnia wpłynęło 112 protestów wyborczych - przekazał Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak zaznaczył, rozpoznano siedem z nich.

Z informacji przekazanej przez zespół prasowy SN wynika, że w przypadku wszystkich siedmiu rozpoznanych dotychczas protestów sąd nie wydał merytorycznych rozstrzygnięć - pozostawił je "bez dalszego biegu", wskazując, że zostały złożone przed ustawowym terminem.

Protesty wyborcze można było złożyć na piśmie w Sądzie Najwyższym do wtorku do godziny 16. Z kolei pocztą protesty można było wnosić do północy we wtorek. SN przypomniał, że liczy się w tym przypadku data stempla pocztowego. Oznacza to, że protesty te mogą jeszcze spływać do sądu pocztą.