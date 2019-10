Będą remontować 20 metrów drogi. Objazd ma... ponad 65 kilometrów

Prace na drodze w Godmanstone są związane z koniecznością wykonania prac przy rurach kanalizacyjnych. Kiedy droga jest otwarta, zwykle pokonanie zamkniętego odcinka zajmuje sekundę. Teraz - według informacji zamieszczonych na stronie rady hrabstwa - potrzeba będzie na to zużyć więcej niż godzinę.

"Nie ma w tym żadnej logiki"

Aby ominąć utrudnienia, kierowcy muszą wjechać na teren sąsiedniego hrabstwa Somerset, a następnie wrócić okrężną drogą do Dorset. Cała trasa ma ponad 65 kilometrów. Na odcinek wyłączony z ruchu nie będzie można wjechać. Niecierpliwi kierowcy, którzy zdecydują się na złamanie zakazu, zapłacą mandat w wysokości tysiąca funtów - to równowartość ok. 5 tys. złotych.

- Wyznaczenie takiej trasy jest szalone i nie ma w tym żadnej logiki. Każdy z okolicznych mieszkańców zignoruje tę trasę i wybierze inne drogi - powiedziała "The Sun" Heather Chapman, która prowadzi w okolicy firmę.

Rada hrabstwa tłumaczy, że w myśl przepisów objazd musi być wyznaczony drogami z takim samym oznaczeniem. To dlatego przebiega on przez drogi krajowe A37 i A30. Według przedstawicieli rady hrabstwa, kierowcy będą prawdopodobnie korzystać z mniej uczęszczanych dróg lokalnych.

