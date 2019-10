Niepełnosprawny senator-elekt nie dostał się do pociągu. Miał nim pojechać do Sejmu

Marek Plura chciał pojechać z Katowic do Warszawy, by odebrać zaświadczenie o wyborze na senatora. Znalazł pociąg z przedziałem dla osób niepełnosprawnych i specjalnie dostosowaną taksówkę w stolicy. Do pociągu jednak nie wsiadł, bo skład nie był wyposażony w rampę, po której można wjechać do wagonu wózkiem. "Ja ją chętnie zasponsoruję, bo mi po prostu przykro i wstyd" - skomentował.