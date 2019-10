Europosłowie PiS nie poparli rezolucji ws. kar za homoseksualizm w Ugandzie. Mazurek wyjaśnia

Czwartek był ostatnim dniem sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie debatowali nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa w Ugandzie, Indonezji i Egipcie. Eurodeputowani przyjęli trzy rezolucje, każda dotycząca innego z tych państw.

Przypadki łamania praw człowieka w Ugandzie mają dotyczyć zapowiadanych przez władze zmian w prawie, w tym zezwolenia na karę śmierci za akty homoseksualizmu. Jak relacjonował dziennik "The Independent", ustawa nazywana potocznie "Zabić gejów" została anulowana już pięć lat temu, gdy kraj spotkały sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, ale obecnie ugandyjski rząd planuje jej przywrócenie.

Rządzący mają tłumaczyć, że zmiana prawa ma na celu powstrzymanie rozpowszechniania się "nienaturalnego seksu" w tym kraju.

Minister etyki i uczciwości Simon Lokodo stwierdził, że ustawa cieszy się poparciem prezydenta kraju, Yoweriego Museveniego. Tym informacjom zaprzeczał później rzecznik głowy państwa.

Dożywocie za homoseksualizm

Europosłowie wyrazili w rezolucji "głębokie zaniepokojenie możliwym ponownym wprowadzeniem ustawy antyhomoseksualnej w ugandyjskiej debacie politycznej, która, jeśli zostałaby wprowadzona, obejmowałaby karę śmierci za »gorszące akty homoseksualizmu«".

Posłowie wezwali także rząd Ugandy do podtrzymania stanowiska rzecznika prezydenta. Podkreślili również, że ​​dyskryminacja osób LGBTI "podważa najbardziej podstawowe zasady praw człowieka zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka". Przypomnieli, że ​​"orientacja seksualna i tożsamość płciowa są kwestiami wchodzącymi w zakres prawa jednostki do prywatności gwarantowanego przez prawo międzynarodowe i konstytucje krajowe".

W kolejnym punkcie podkreślono, że prawo w Ugandzie, które przewiduje karę dożywocia za homoseksualizm, jest "już i tak wysoce dyskryminujące".

"PE przypomina o zobowiązaniach międzynarodowych"

"PE wyraża ubolewanie z powodu zastosowania kary śmierci w każdych okolicznościach" - wskazano w punkcie 4. rezolucji. Parlament przypomniał także rządowi Ugandy "o jego zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego i układu z Kotonu, w których wzywa się do poszanowania powszechnych praw człowieka".

Eurodeputowani wezwali także delegację UE w Ugandzie do "dalszego uważnego monitorowania sytuacji osób LGBTI oraz do aktywnego wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka w terenie".

Chadecy i socjaliści głosowali za

Rezolucja została przyjęta 521 głosami za i czterema przeciw, a 110 osób wstrzymało się od głosu.

- Unia Europejska jest przeciwna karze śmierci, a tutaj to dotyczy konkretnej grupy osób. UE nie dopuszcza kary śmierci u siebie i apeluje do innych krajów świata, by tego straszliwego narzędzia nie stosowano - powiedziała polsatnews.pl Róża Thun (PO), która wraz z pozostałymi polskimi posłami chadeków głosowała za przyjęciem rezolucji.

Sytuację w Ugandzie potępili także eurodeputowani socjalistów z SLD i Wiosny.

Wśród europosłów Konserwatystów i Reformatorów część głosowała za przyjęciem rezolucji, a część wstrzymała się od głosu. W tej drugiej grupie są wszyscy biorący udział w głosowaniu politycy PiS: Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska i Kosma Złotowski.

Rzeczniczka delegacji PiS Beata Mazurek przekazała polsatnews.pl, że europosłowie jej partii nie poparli całości treści rezolucji, lecz poparli zapis potępiający karę śmierci (punkt 4).