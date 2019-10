Trwają rozmowy ws. nowego rządu. Prowadzi je czterech polityków

Sasin stwierdził w Radiu ZET, że jedynym pewnikiem, o jakim dziś można mówić na temat nowej Rady Ministrów jest to, że jej prezesem pozostanie Mateusz Morawiecki. - Natomiast jaka będzie struktura rządu, a tym bardziej personalia, to ja tego po prostu nie potrafię powiedzieć. To są ustalenia, w których ja nie uczestniczę - zaznaczył.



Jak wyjaśnił, obecnie ustalenia prowadzone są w ramach czwórki - liderów Zjednoczonej Prawicy i premiera Morawieckiego. - Ustalenia pomiędzy prezesem Prawa i Sprawiedliwości, największej partii w naszej koalicji Zjednoczonej Prawicy, a naszymi partnerami koalicyjnymi: ministrem Ziobro i premierem Gowinem, oraz samym premierem - wskazał wicepremier.

"Sporo spraw jeszcze jest do ustalenia"



Dodał, że nadejdzie także moment, kiedy do tych ustaleń będą musiały się odnieść organy statutowe partii, Komitet Polityczny.



Na pytanie, czy nowy rząd jest gotowy, Sasin odpowiedział, że tego nie wie. - Ustalenia trwają, rozmowy trwają, więc pewnie sporo spraw jeszcze jest do ustalenia - powiedział.



Dopytywany, czy widzi się w nowym rządzie, potwierdził. - Gdybym się nie widział, to nie byłbym też w tym rządzie. To przecież będzie rząd kontynuacji - podkreślił. Stanowisko, które by mu odpowiadało to takie - tłumaczył - na jakim najlepiej sprawdziłby się w odczuciu i w przekonaniu szefa rządu oraz lidera PiS.

dk/ PAP