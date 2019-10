Terlecki o obsadzie najważniejszych stanowisk w rządzie

W czwartek po południu w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim zebrał się na wyjazdowym posiedzeniu nowy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Wśród uczestników spotkania są premier Mateusz Morawiecki i szef PiS Jarosław Kaczyński.

Po zakończeniu pierwszej oficjalnej części spotkania Terlecki poinformował dziennikarzy, że prezes PiS w swoim wystąpieniu przedstawił trzy kwestie. - Nasz klub będzie rekomendował Elżbietę Witek na marszałka Sejmu IX kadencji, że naszym kandydatem w wyborach na marszałka Senatu będzie Stanisław Karczewski oraz że nasz klub będzie rekomendował Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera rządu RP - oświadczył w rozmowie z dziennikarzami Terlecki.

Dopytywany czy podczas spotkania poruszono też kwestie personalne, jeśli chodzi o skład nowego rządu Terlecki odparł, że nie. - To wszystko jeszcze trwa. Są konieczne ustalenia, także ustalenia w gronie sojuszników, partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę - zaznaczył.

W przyszłym tygodniu zapadną decyzje co do składu przyszłego rządu

Terlecki poinformował jednocześnie, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie kierownictwa partii, czyli Prezydium Komitetu Politycznego z liderami sojuszniczych partii - Solidarnej Polski i Porozumienia. - Tam zapadną decyzje co do składu przyszłego rządu - podkreślił.

Szef klubu PiS mijającej kadencji pytany czy to oznacza, że w przyszłym tygodniu poznamy skład Rady Ministrów stwierdził: "no nie jest to może takie pilne, te rozmowy pewnie, co do szczegółów będą trwały". - To chodzi nie tylko o ministrów konstytucyjnych, przecież jest liczne grono wiceministrów, rozmaitych funkcji, więc to wszystko jeszcze przed nami - dodał Terlecki.

Pierwsza oficjalna część spotkania parlamentarzystów PiS trwała ok. 1,5 godziny. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że omówiono przebieg kampanii wyborczej oraz wyniki wyborów. - Były też podziękowania dla tych, którzy ciężko pracowali w kampanii, dla kandydatów, a także dla tych posłów, którzy niestety w tych wyborach nie otrzymali mandatów - dodała Czerwińska.

emi/ PAP