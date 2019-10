Szef NIK Marian Banaś odpowiedział na zastrzeżenia CBA

Termin na złożenie wyjaśnień do zastrzeżeń CBA w sprawie oświadczeń majątkowych szefa NIK Mariana Banasia minął dziś o północy. Odpowiedź została złożona w terminie - informuje Polsat News.

Termin na złożenie wyjaśnień minął dziś o północy. A chodziło o wątpliwości odnośnie posiadanych przez prezesa NIK nieruchomości.

We wrześniu "Superwizjer" podał, że Banaś, były minister finansów i szef Służby Celnej, zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy, mowa była także o powiązaniach Banasia ze stręczycielami.

Jak informowano, Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w Krakowie, gdzie mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny, i że wynajem kamienicy o powierzchni 400 m kw. i dwóch mniejszych miał przynosić rocznie 65,7 tys. zł dochodu.

Mowa była także o powiązaniach Banasia ze stręczycielami. Prezes NIK pod koniec września udał się na bezpłatny urlop, z którego po kilku tygodniach wrócił.

Marian Banaś utrzymuje, że jest niewinny. Politycy PiS głośno mówią, że jeśli zarzuty będą poważne - prezes NIK powinien ustąpić. Problem w tym, że odwołać go może jedynie Sejm i to bezwzględną większością głosów. To oznacza, że PiS będzie musiało liczyć na wsparcie opozycji

grz/ polsatnews.pl