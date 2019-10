Światowy Dzień Walki z Otyłością. Co drugi Polak ma nadwagę

Co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły, jednak tylko 39 proc. naszych rodaków dostrzega ten problem i jedynie co trzeci jest aktywny fizycznie – wynika z przekazanego raportu MultiSport Index 2019. 24 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że podwyższoną masę ciała ma blisko 2 mld ludzi na świecie; każdego roku odpowiada ona za blisko 3 mln zgonów. W ciągu ostatnich 40 lat populacja osób otyłych zwiększyła się prawie trzykrotnie.



Podobnie jest w naszym kraju. "Na podstawie prowadzonych w Polsce badań nadwagę i otyłość ma obecnie 40 proc. osób w wieku 25-29 lat, 55 proc. osób w wieku 35-39 lat i ponad 65 proc. dla osób powyżej 50. roku życia" - twierdzi dr Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Kondycji Fizycznej AWF w Warszawie. Jego zdaniem ogólnie można powiedzieć, że z nadmierną masą ciała zmaga się co drugi dorosły Polak.

"Nie potrafimy prawidłowo rozpoznać nadwagi czy otyłości"



Badanie MultiSport Index 2019 wykazało, że jedynie 39 proc. badanych osób dostrzega we własnym otoczeniu problem nadwagi lub otyłości. "Jeśli tak wszechobecne zjawisko umyka naszej uwadze, może to oznaczać, że nie utożsamiamy nadmiernej masy ciała z poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub po prostu nie potrafimy prawidłowo rozpoznać nadwagi czy otyłości" - stwierdza w komentarzu do badań dr Dobosz.



Dr hab. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista m.in. medycyny sportowej i podróży, zwraca uwagę, że główną przyczyną nadwagi i otyłości, poza powikłaniami innych chorób i uwarunkowaniami genetycznymi, jest dostarczanie zbyt dużej ilości kalorii, w stosunku do podejmowanego w ciągu dnia wysiłku fizycznego. "Najlepszą metodą prewencji jest w tym zakresie zbilansowana i zdrowa dieta połączona z odpowiednio dużą dawką aktywności fizycznej" - zaznacza.



Jednak wielu Polaków jest wciąż mało aktywnych fizycznie. Według badania MultiSport Index 2019, blisko połowa z nas spędza w pozycji siedzącej ponad 5 godzin każdego dnia, a 36 proc. nie korzysta z żadnej formy aktywności fizycznej, włączając w to spacery.

Niski poziom aktywności fizycznej wśród seniorów



"Zaledwie jedna trzecia aktywnych fizycznie Polaków powyżej 15. roku życia, czyli około 7 mln osób, spełnia podstawowe zalecenia dotyczące aktywności fizycznej" - podkreśla Adam Radzki z Benefit Systems, spółki będącej twórcą programu MultiSport. Gdyby co druga nieaktywna osoba w Polsce - dodaje - zaczęła ćwiczyć, o 190 tys. zmniejszyłaby się liczba osób z nadwagą, a o 634 tys. z otyłością.



Najmniej aktywną fizycznie grupą społeczną, która jednocześnie w największym stopniu boryka się z problemem nadmiernej masy ciała są seniorzy. Wśród nich poziom aktywności fizycznej wynosi zaledwie 53 proc., podczas gdy średnia dla ogółu Polaków powyżej 15. roku życia to 64 proc. Pełen raport MultiSport Index 2019 dostępny jest tutaj.



Badanie opublikowano z okazji przypadającego 24 października Światowego Dnia Walki z Otyłością.



WHO zaleca co najmniej 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego tygodniowo, czyli ponad 20 minut dziennie lub 30 minut przez pięć dni w tygodniu. Na taką aktywność składać się może szybki marsz lub inny wysiłek wytrzymałościowy o intensywności powodującej uczucie ciepła i przyspieszenie oddechu.

dk/ PAP