Protesty wyborcze PiS. PKW negatywnie zaopiniowała jeden z nich

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że nie ma podstaw do ponownego przeliczania głosów w okręgu senackim, który jest przedmiotem jednego z sześciu protestów PiS. - Argumenty nie uprawniają do przyjęcia, iż doszło do naruszenia prawa wyborczego w takim zakresie, żeby miało to wpływ na wynik wyborów - powiedział szef PKW. Ostateczną decyzję ws. protestów podejmie Sąd Najwyższy.