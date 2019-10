Czteroosobowa rodzina w szpitalu. Podtruli się tlenkiem węgla

Czteroosobowa rodzina, w tym dwójka dzieci, mieszkająca w Wilczyskach (Małopolska) podtruła się w nocy z środy na czwartek tlenkiem węgla. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w Gorlicach.

Jak poinformował rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach mł. bryg. Dariusz Surmacz, strażacy otrzymali zgłoszenie ok. godz. 3.30. Na miejsce pierwsi dotarli ratownicy medyczni. Urządzenia pomiarowe, które posiadali wskazały, że poziom tlenku węgla w domu jednorodzinnym wynosił 150 ppm.

- Z informacji podanych przez właściciela wynikało, że w domu trwał remont instalacji centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej. Prawdopodobnie instalator nie założył w kotłowni rury odprowadzającej spaliny z pieca do przewodu kominowego i przez otwory technologiczne przedostawały się one do innych pomieszczeń - powiedziała Surmacz.

Dodał, że w kotłowni był zainstalowany czujnik czadu, ale na czas remontu został on wyłączony.

Mama i dwójka dzieci w wieku 8 i 13 lat uskarżali się w nocy na silne zawroty głowy. Najlżej poszkodowany był ojciec rodziny. Wszyscy trafili do szpitala.

