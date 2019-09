Matka i pięcioro jej dzieci zatruły się czadem. W najcięższym stanie 14-latka

Zaraz po przyjeździe służb cała rodzina trafiła do szpitala, jednak tylko 14-latka nadal jest pod opieką lekarzy. W domu, w którym doszło do zatrucia, znajdował się piecyk gazowy i to najpewniej on był źródłem ulatniającego się czadu.

Jak przypomniała reporterka Polsat News, zaczyna się sezon grzewczy. Aby uniknąć podtrucia tlenkiem węgla, powinniśmy wietrzyć mieszkania, nie zaklejać kratek wentylacyjnych i zakupić czujniki, które ostrzegą nas, gdy stężenie czadu będzie zagrażało życiu.

Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny. Powstaje podczas spalania np. gazu, węgla lub paliw. Objawami zatrucia nim są zawroty i ból głowy, nudności, utrata przytomności, senność i rozszerzone źrenice.

wka/ polsatnews.pl, Polsat News