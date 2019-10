Borowski: Senat nie może mieć charakteru antypisowskiego

Według Borowskiego, "Senat nie może mieć charakteru antypisowskiego".

PiS złożyło do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące wyników wyborów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. Także Koalicja Obywatelska złożyła we wtorek w SN protesty wyborcze - KO chce powtórzenia wyborów do Senatu w trzech okręgach.

- Mamy do czynienia z akcją. Pełnomocnik wyborczy PiS złożył sześć protestów wyborczych. Ta akcja polega na tym, że składa się protesty bez żadnego uzasadnienia. To, że była niewielka różnica głosów (między zwycięzcą a przegranym - red.), a było więcej głosów nieważnych, to żaden dowód - stwierdził Borowski.

Jego zdaniem, "duża liczba głosów nieważnych to żaden argument". - Cztery lata temu liczba głosów nieważnych w wyborach do Senatu to było prawie 4 proc., a w tych wyborach - 2,5 proc. - zwrócił uwagę senator.

Borowski podkreślił, że PiS złożyło wnioski nie tylko w jednym okręgu, gdzie liczba głosów nieważnych przewyższała różnicę między kandydatami, ale "dołożył pięć innych, gdzie to już w ogóle jest absurdalne".

prz/ Polsat News