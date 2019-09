W berlińskim zoo urodziły się dwie pandy. "Jesteśmy tak szczęśliwi, że brakuje nam słów"

"Meng Meng została mamą, i to od razu podwójną! Jesteśmy tak szczęśliwi, że brakuje nam słów!" - przekazało zoo na Twitterze.

Według wydanego komunikatu prasowego pierwsza mała panda przyszła na świat w sobotę wieczorem krótko przed godziną 19, a druga poszła w jej ślady około godziny później. Łącznie ważyły 300 gramów.

- Meng Meng i jej młode dobrze zniosły poród i czują się dobrze. Chociaż to pierwsze potomstwo dla tej młodej damy, wzorowo troszczy się ona o swoje potomstwo - przekazał dyrektor zoo Andreas Knieriem.

Meng Meng became a mom – twice! We are so happy, we are speechless! ❤️🐼🍼🐼❤️

