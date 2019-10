Nie żyje multimedalistka paraolimpiady. Poddała się eutanazji

Marieke Vervoort od lat cierpiała na nieuleczalną chorobę zwyrodnieniową mięśni. Objawiała się paraliżem kończyn dolnych, ciągłym bólem i atakami padaczki.

- Płaczę, krzyczę z bólu. Potrzebuję dużej dawki środków przeciwbólowych - opisywała swój stan.

Mimo, że ból był czasami nie do zniesienia, Belgijka nie poddała się i aby wzmocnić swoje ciało zaczęła uprawiać sport.

Początkowo uprawiała koszykówkę na wózkach, później triathlon. W końcu przerzuciła się na wyścigi na wózkach. Właśnie w tej dyscyplinie odniosła swoje największe sukcesy sportowe.

Złoty medal paraolimpiady w Londynie

W 2012 roku podczas paraolimpiady w Londynie Belgijka zdobyła złoty medal w wyścigu na wózkach na 100 m i srebro w rywalizacji na 200 m.

Cztery lata później w na igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro była druga na dystansie 400 m i trzecia na 100 m.

Po igrzyskach w Brazylii zdradziła, że planuje poddać się eutanazji. Przyznała wtedy, że już w 2008 roku podpisała niezbędne dokumenty.

- Kiedy nadejdzie ten moment, że więcej będzie złych niż dobrych dni, wtedy będę miała w ręku dokumentację, aby poddać się eutanazji - mówiła.

"Trzech lekarzy musiało to potwierdzić"

Zaznaczyła, że proces otrzymania zgody na eutanazję był długi i trudny. - Musiałam udowodnić, że choroba rozwija się i że nie ma żadnej szansy na poprawę. Trzech lekarzy musiało to potwierdzić - powiedziała.

W wywiadach podkreślała, że daje jej to dużo spokoju. - Wiem, że gdy będę miała dość, mam te dokumenty. Gdyby nie one, popełniłabym samobójstwo - mówiła.

Jej historia zakończyła się we wtorek. Rodzinne miasto Vervoort, Diest, w oświadczeniu poinformowało, że kobieta poddała się eutanazji 22 października. Ostatni wieczór spędziła w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół.

Informację potwierdził belgijski komitet paraolimpijski. "Nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi" - napisano na Twitterze.

It is with deep sadness that we have learned the passing of Marieke Vervoort, Paralympic champion, quadruple Paralympic medalist and forever member of Paralympic Team Belgium.

Our thoughts are with her family and friends.

https://t.co/tjPNMFOKUa NL - https://t.co/Q07OKaRrya FR