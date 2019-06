Domagał się eutanazji, został magistrem. Janusz Świtaj spełnił swoje marzenie

Janusz Świtaj został sparaliżowany od szyi w dół po wypadku motocyklowym, któremu uległ przed swoimi 18. urodzinami. Od tego czasu mężczyzna oddycha za pomocą respiratora i wymaga opieki.

W 2007 roku Świtaj, który po wypadku był praktycznie uwięziony w czterech ścianach swojego mieszkania i w ogóle nie wstawał z łóżka, złożył bezprecedensowy wniosek o zaprzestanie utrzymywania go przy życiu.

Praca obroniona na piątkę

Wszystko zmieniło się, kiedy o jego dramatycznym apelu o eutanazję poinformowały media. Pomoc mężczyźnie zaoferowali ludzie dobrej woli, pod swoje skrzydła wzięła go również fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Dzięki specjalistycznemu wózkowi mężczyzna zaczął wychodzić z domu, rozpoczął pracę w fundacji, założył stronę internetową, na której pomaga innym niepełnosprawnym, a nawet napisał autobiograficzną książkę.

Teraz, po 12 latach od apelu, dzięki któremu usłyszała o nim cała Polska, spełnił swoje największe życiowe marzenie. Właśnie skończył studia na Uniwersytecie Śląskim i obronił pracę magisterską z psychologii. Dotyczyła stresu i presji pod jaką pracuje personel medyczny na oddziałach intensywnej terapii.

Uśmiechnięty, świeżo upieczony magister pochwalił się na Facebooku, że obronił pracę na piątkę.

Świtaj podkreśla, że to nie koniec i zamierza kształcić się dalej. - Nie zamierzam spoczywać na laurach. Psycholog to jest taki zawód zaufania publicznego, który cały czas musi się rozwijać. Więc już teraz mam zaawansowany plan i planuję studia podyplomowe - zdradził w rozmowie z Polsat News.

Wykładowcy i opiekunowie pana Janusza podkreślają jego zaangażowanie i niezwykłą pracowitość.

- Zapamiętam go jako studenta uśmiechniętego. Człowieka, który emanował ciepłem, ale też posiadającego duży dystans do tego, co się dzieje wokół niego. (...) Podziwiam go za wytrwałość i za to jakim sukcesem zakończyły się te studia - powiedziała Polsat News Marta Stasiła-Sieradzka z Uniwersytetu Śląskiego, która była promotorką pracy magisterskiej Janusza Świtały.

Mężczyzna nie zapomniał, jak wiele pomogli mu inni ludzie, kiedy tej pomocy najbardziej potrzebował. Teraz próbuje spłacać ten dług. W czasie studiów rozpoczął staż w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji. Uczy się jak pomagać i wspierać osoby niepełnosprawne. Dyplom psychologa i zdobyte doświadczenie na pewno w tym pomogą.

dk/prz/ Polsat News, polsatnews.pl