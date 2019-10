Lubi gotować, gra rocka i w futbol. Oto nowy ambasador Izraela z Polsce

Alexander Ben Zvi pracuje w MSZ od 36 lat. - Polska będzie moją siódmą placówką - mówi na nagraniu. - W ministerstwie zajmowałem się wschodnią Europą i Ameryką Łacińską - dodał.

Przypomniał, że jego pierwsza dyplomatyczna misja była w Polsce 30 lat temu. - To dla mnie powrót do znajomych miejsc - mówi o objęciu stanowiska ambasadora w Polsce.

- Nie wolno nam zapominać o przeszłości, ale musimy również skupić się na działaniach na rzecz przyszłości w relacjach między Izraelem a Polską - podkreślił.

"Potencjał jest o wiele większy"

- Mamy bardzo interesującą współpracę między Izraelem a Polską w kwestiach ekonomicznych. Nasz handel to w sumie około miliarda dolarów, ale potencjał jest o wiele większy - zwrócił uwagę.

Jak dodał, "również w sferze zaawansowanych technologii jesteśmy liderem i współpracujemy z Polską". - Na przykład ostatnio podpisaliśmy umowę w dziedzinie cyber. Mam zamiar rozwinąć szerzej tę współpracę miedzy izraelskimi a polskimi firmami - zapowiedział.

Przedstawiając się ambasador zaznaczył, że lubi muzykę i jest członkiem grupy rockowej Diplomatic Immunity SK. - Z dyplomatami z różnych krajów występujemy na wydarzeniach charytatywnych - powiedział.

Wyemigrował z Ukrainy

W 1971 r. Alexander Ben Zvi wyemigrował z rodzicami z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Izraela. Ukończył studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 1983 został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1995–1998 był radcą w Ambasadzie Izraela w Argentynie, w latach 2002-2006 ambasadorem w Kostaryce, Nikaragui i Panamie, a latach 2010-2015 ambasadorem na Słowacji, a w latach 2017-2019 zastępcą dyrektora generalnego ds. Eurazji w MSZ Izraela.

Od września 2019 r. pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela w Polsce.

Zna język hebrajski, angielski, polski, hiszpański, rosyjski, jidysz, słowacki. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

