Kolizja łodzi z migrantami z jednostką straży przybrzeżnej w Grecji

Jedna osoba zginęła w środę w wyniku zderzenia łodzi z migrantami z jednostką greckiej straży przybrzeżnej, W wyniku wypadku, do którego doszło w pobliżu wyspy Kos na Morzu Egejskim, śmierć poniósł jeden z migrantów, dwie osoby są zaginione, a sześć zostało rannych.

Jak wynika z relacji straży przybrzeżnej, do kolizji doszło nad ranem, gdy jeszcze było ciemno; łodzią płynęło 34 migrantów, a ich jednostka nie miała świateł.

Za zaginionych uznano mężczyznę oraz trzyletnie dziecko. Wśród rannych jest kobieta w ciąży; dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Wszyscy uratowani migranci trafili do szpitala na wyspie Kos.

Grecja obecnie zmaga się z największym napływem migrantów przez Morze Egejskie z Turcji od 2015 roku, kiedy do Europy przybył ponad milion uchodźców. Tylko we wrześniu do Grecji przedostało się 12 tys. migrantów.

Obozy dla uchodźców są w Grecji przepełnione, w związku z czym władze rozpoczęły przewożenie migrantów z wysp na kontynent. Szef nowego, konserwatywnego rządu w Atenach Kyriakos Micotakis planuje przyspieszenie procedur rozpatrywania wniosków o azyl oraz deportację do końca roku 10 tys. migrantów.

dc/ PAP