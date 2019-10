"Kokainowa stolica świata". Londyn konsumuje dziennie 23 kg narkotyku

Naukowcy zbadali występowanie w ściekach benzoekogniny, która jest głównym metabolitem kokainy. Następnie porównali te dane z danymi dotyczącymi innych państw pochodzącymi z Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

ZOBACZ: Europejskie uderzenie w baronów narkotykowych - 1,3 tony kokainy i 399 zatrzymanych. Sukces CBŚP

Wynika z niego, że w mieście konsumowanych jest dziennie ponad pół miliona jednorazowych "działek" o wartości 2,75 mln funów. To dwa razy więcej niż w jakimkolwiek innym badanym mieście. Na następnych miejscach znalazły się: Barcelona (12,74 kg), Amsterdam i Berlin (po 4,62 kg).

Oznacza to, że w stolicy Anglii rocznie spożywane jest około 8 ton kokainy. Jak podaje Sky News, gram kokainy kosztuje w Londynie ok. 40 funtów (czyli ok. 200 zł) i ostatnio jej czystość wzrosła z 10 proc. do 30-40 proc. Jest konsumowana codziennie, a nie jak w wielu innych miastach jedynie w weekendy.

jm/prz/ Sky News