98-latek zabłądził w lesie. Gdy go znaleźli, był wycieńczony, ale wciąż trzymał kosz z grzybami

Sędziwy wiek nie powstrzymał 98-latka ze wsi Górowo-Trząski (woj. warmińsko-mazurskie) przed wyprawą na grzyby. Mężczyzna zabłądził jednak w lesie i nie umiał znaleźć drogi do domu. Zaniepokojona rodzina zawiadomiła policję. 98-latek odnalazł się cały i zdrowy, ale to nie jedyne poszukiwania grzybiarzy w ostatnim czasie. Nie we wszystkich przypadkach koniec był szczęśliwy.