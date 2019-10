Pijany kierowca wjechał w nastolatków. Piesi trafili do szpitala

Dwójka nastolatków została potrącona przez nietrzeźwego kierowcę opla w miejscowości Łowinia (Świętokrzyskie). Piesi trafili do szpitala - poinformował we wtorek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie Michał Kowalczyk.

Do wypadku doszło we wtorek po południu na lokalnej drodze. Jak opisywał policjant, w idącą poboczem parę młodych ludzi - w wieku 15 i 16 lat - uderzył pojazd. Jak się okazało, 29-letni kierowca auta miał ponad promil alkoholu w organizmie.



Piesi trafili do szpitala. Według Kowalczyka doznali niegroźnych obrażeń.



Kierowca został zatrzymany przez policję - dalsze czynności z jego udziałem będą prowadzone po tym, jak wytrzeźwieje.

