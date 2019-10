Pijany kierowca potrącił policjantkę. Padły strzały

Patrol rybnickiej drogówki w nieoznakowanym radiowozie zauważył w nocy z czwartku na piątek volkswagena golfa, którego kierowca popełnił wykroczenie. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i ruszył do ucieczki. Jechał z dużą prędkością i popełniał kolejne wykroczenia. W pewnym momencie stanął po uderzeniu w znak drogowy. Po chwili zaś potrącił policjantkę, która wysiadła z radiowozu, by zatrzymać uciekającego.



Policjanci oddali w kierunku pojazdu strzały, ale jego kierowca ruszył do dalszej ucieczki. Pościg przeniósł się na teren Żor, gdzie do działań włączyli się miejscowi policjanci.



W końcu funkcjonariusze z Rybnika i Żor zatrzymali 28-letniego kierowcę golfa i jego 36-letniego pasażera. Obaj mężczyźni byli pijani. Trafili do policyjnego aresztu.



O dalszym losie kierowcy zadecyduje sąd. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 28-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn miał w organizmie 1 promila alkoholu. Ma czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych; był to kolejny raz, kiedy nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Przebieg i okoliczności zdarzenia wyjaśnia rybnicka policja.



Interweniujący policjanci odnieśli niegroźne obrażenia. Udzielono im pomocy medycznej i psychologicznej.

dk/ PAP