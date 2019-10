Podejrzany zaatakował nożem pracownika wstrzymującego ruch

O postanowieniu sądu poinformował w poniedziałek prok. Wojciech Zalesko, szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, która prowadzi śledztwo w tej sprawie i wnioskowała o trzymiesięczny areszt podejrzanego.

Prokuratura zamierza zaskarżyć to postanowienie. W tej sytuacji - jak wyjaśnił prok. Zalesko w oparciu o znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania karnego - zamiana aresztu na poręczenie będzie możliwa, jeśli sąd II instancji oddali zażalenie prokuratury i postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku utrzyma w mocy. Niewykluczone, że zażalenie na zastosowany środek zapobiegawczy złoży też obrońca podejrzanego.

W trakcie przepychanki mężczyzna wyjął nóż

W minioną środę po południu doszło na jednej z białostockich ulic do awantury w sytuacji, gdy ruch był tam czasowo blokowany, by umożliwić wyjazd samochodu z posesji. W tym miejscu zatrzymał wtedy swoje auto 43-letni mężczyzna, który najpierw zwrócił uwagę pracownikowi wstrzymującemu ruch, a następnie zaatakował go pięściami. W trakcie przepychanki wyjął nóż, zadał nim kilka ciosów i uciekł. Zatrzymany został po kilku godzinach.

Po zapoznaniu się z zebranymi dowodami prokuratura zdecydowała o postawieniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa. Drugi z zarzutów dotyczy obrażeń ciała. Prokuratura nie podaje na razie informacji ani o obrażeniach, których doznał zaatakowany robotnik, ani o wyjaśnieniach złożonych przez podejrzanego, m.in. tego czy się przyznał.

- Postawiliśmy zarzut działania w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego. Mogę jedynie dodać, że zadane zostały dwa ciosy nożem - mówił w miniony piątek prok. Zalesko.

