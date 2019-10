Nauczyciel powstrzymał uzbrojonego ucznia i zapobiegł tragedii

Do zdarzenia doszło w maju tego roku. 18-letni uczeń liceum przyszedł do szkoły z naładowaną bronią. Nie wiadomo, czy chciał popełnić samobójstwo, czy urządzić strzelaninę, jednak sytuacja była bardzo niebezpieczna.

Powstrzymał go trener miejscowej drużyny futbolu amerykańskiego, który w przeszłości był gwiazdą tej dyscypliny, Keanon Lowe.

Po zdarzeniu lokalne media podkreślały, że wuefiście udało się unieszkodliwić nastolatka, ponieważ nie pozwolił sobie na chwilę wahania, wykazał się refleksem i szybko zareagował.

"Cieszę się, że byłem w tej klasie"

Niemal pół roku po zdarzeniu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie ze szkolnego monitoringu, na którym widać całą sytuację. Wideo poruszyło internautów na całym świecie - obejrzało je już parę milionów ludzi.

Na nagraniu widać wychodzącego z klasy nauczyciela, który chwilę wcześniej odebrał broń uczniowi i podążającego za nim nastolatka w czarnym płaszczu. Wuefista w pewnym momencie przytulił chłopaka i coś bardzo długo mu tłumaczył.

Breaking News: video of Coach Keanon Lowe disarming Parkrose High School gunman Angel Granados-Diaz. More to come. pic.twitter.com/d7wK9ES6zi