Miał zabić ciężarną partnerkę, teraz wychodzi na wolność. Od niego zaczęły się protesty w Hongkongu

Do morderstwa Poon Hiu-wing doszło w lutym tego roku. Według śledczych z Tajwanu zbrodni miał na kobiecie dokonać 20-letni Chan Tong-kai, który przebywał z nią na wakacjach.

Podejrzany uciekł do ojczyzny

Chan wymknął się jednak lokalnej policji na wyspie i wrócił do swojego kraju, unikając odpowiedzialności.

Tajwan domagał się ekstradycji podejrzanego o zabójstwo. Jednak nie było to możliwe, bo oba kraje nie mają podpisanych umów o ekstradycji.

20-latek ostatecznie został zatrzymany przez hongkońską policję, a następnie skazany przez sąd za... używanie karty kredytowej zamordowanej partnerki. Mężczyzna ma zakończyć odsiadywanie wyroku w środę.

Breaking:Chan Tong-kai, who essentially triggered extradition bill legislation due to a murder case in Taipei, is ready to turn himself in and face trial in Taiwan after release from prison next Wed, Singtao reports. pic.twitter.com/4jDIzJ3Ncz — Alvin L (@alvinllum) October 18, 2019

Setki tysięcy uczestników protestów

W związku z zabójstwem i wnioskami Tajwanu o wydanie mężczyzny administracja Hongkongu na czele z jej szefową Carrie Lam sporządziła kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa dotyczącego ekstradycji. Według jego zapisów możliwe byłoby przekazywanie podejrzanych o przestępstwa do krajów i regionów, z którymi Hongkong nie ma obecnie podpisanych umów ekstradycyjnych - w tym także do Chin kontynentalnych.

Zapowiedź wprowadzenia nowego prawa z uwzględnieniem wydawania obywateli Chińskiej Republice Ludowej spotkała się z masowymi protestami. Według przeciwników ustawy zagraża ona wolności mieszkańców Hongkongu, a Pekin może łatwo wykorzystać ją w celu ścigania krytyków absolutnej władzy Komunistycznej Partii Chin (KPCh) , sądzenia ich w procesach politycznych i wtrącania ich do więzień za prezentowane poglądy.

Od początku czerwca w demonstracjach uczestniczą regularnie setki tysięcy osób. Aby rozpędzać tłum policja używa armatek wodnych, gumowych kul i gazu łzawiącego. Odnotowano również przypadek postrzelenia 18-letniego protestującego z ostrej amunicji. Siły bezpieczeństwa atakowały także dziennikarzy.



Carrie Lam w reakcji na masowe protesty oświadczyła, że kontrowersyjny projekt wycofa. Protestujący zaczęli jednak domagać się rozpoczęcia niezależnego śledztwa ws. działań rządu i policji oraz demokratycznych wyborów lokalnych władz.

"Nie chce żyć dłużej w poczuciu winy"

Chan Tong-kai - 20-latek "odpowiedzialny" za protesty nadal przebywa w więzieniu. Mężczyzna zadeklarował jednak, że po zakończeniu wyroku, który odbywał w Hongkongu, sam uda się na Tajwan i odda się w ręce tamtejszych władz. List, w którym opisuje swoje plany trafił bezpośrednio do Carrie Lam.

- Odwiedzam go już od ponad pół roku. Najpierw bał się przyznać do zbrodni, ale po rozmowie z prawnikami z Tajwanu i swoją rodziną zdecydował się na ten krok już w zeszłym miesiącu - powiedział anglikański ksiądz Peter Koon Ho-ming w rozmowie "South China Morning Post". Duchowny przekazał, że oskarżony chce uspokoić sytuację w rodzinnym mieście i "nie chce żyć dłużej w poczuciu winy".

Tajwan jednak już maju informował, że nie będzie domagał się ekstradycji Chana, jeżeli nowe prawo narazi innych obywateli Republiki Chińskiej na możliwe represje ze strony Chin kontynentalnych. Jedną z propozycji tajwańskiego ministerstwa sprawiedliwości było zatrzymanie Chana na dłużej w hongkońskim więzieniu. Pomysł ten został jednak odrzucony w Hong Kongu, a źródło w tamtejszej administracji nazwało go "absurdalnym".

Jak informuje ukazujący się w Hongkongu dziennik "The Standard" w niedzielę odrzucono wniosek Chana o wydanie wizy. Władze Republiki Chińskiej nieuznawanego przez większość społeczności międzynarodowej państwa obejmującego wyspę Tajwan wyjaśniły, że nie zgodzą się na jej wydanie dopóki ze strony hongkońskich odpowiedników nie uzyskają zapewnienia o pełnej współpracy sądowej i przekazaniu niezbędnych materiałów dowodowych ws. Chana.

- To patowa sytuacja. Tajwan chcąc go wcześniej sądzić już tego nie chce, a Hongkong nalega na to, żeby tego młodego człowieka spotkała kara tam, gdzie popełnił tę zbrodnię - mówił w programie "Dzień na Świecie" Rafał Tomański, były korespondent w Pekinie.

Region specjalny, zbuntowana prowincja

Hongkong to inaczej Specjalny Region Administracyjny Hongkong - specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Do 1997 roku była to posiadłość brytyjska, jednak na mocy międzynarodowej umowy zakończyła się jego dzierżawa i wrócił on w obręb ChRL, z zachowaniem do 2047 roku znacznej niezależności, która jednak nie objęła polityki zagranicznej i wojska.

Tajwan, znany dawniej jako Formoza, to wyspa u wybrzeży Chin kontynentalnych administrowana przez Republikę Chińską, której władze utrzymują, że są jedyną prawowitą władzą państwa chińskiego o znacznie większym niż obecnie, historycznym zasięgu. Z kolei przywództwo Chińskiej Republiki Ludowej uznało Tajwan za zbuntowaną prowincję.

