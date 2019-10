Śmiertelny wypadek na hulajnodze elektrycznej we Francji. Zginął 25-latek

Według obecnych ma miejscu wypadku strażaków mężczyzna zginął na miejscu, a 18-latka została w ciężkim stanie przewieziona do szpitala uniwersyteckiego w mieście.



W ostatnich miesiącach we Francji doszło do wielu wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg.



We wrześniu młody człowiek zginął w zderzeniu samochodem na drodze w pobliżu Bethune, do podobnego wypadku doszło w centrum Reims, gdzie zginęła kobieta.

dk/ PAP