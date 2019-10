"Jestem ostatni do grożenia komukolwiek". Fedorowicz tłumaczy kontrowersyjne słowa

- Człowiek, który nagle zmieni front i odejdzie od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń. Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować życie, swoje, dzieci i wnuków, to proszę bardzo - powiedział w piątek Jerzy Fedorowicz, senator Platformy Obywatelskiej. Dwa dni później zapewnił, że sens jego słów był inny, a on jest "ostatni do grożenia komukolwiek".