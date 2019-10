Znalazł niewybuch i zabrał go do domu w centrum miasta. "O krok od tragedii"

W czwartek po godzinie 9 mieszkaniec Kotlisk poinformował policję, że w trakcie prac polowych znalazł niewybuch. Na miejsce skierowano funkcjonariusza z grupy zajmującej się rozminowywaniem, który potwierdził, że jest to niemiecki pocisk przeciwbetonowy (150mm).



Saperzy z Bolesławca zneutralizowali niewybuch w miejscu odnalezienia.

Zabrał niewybuch ze sobą "z ciekawości"



Druga sytuacja miała miejsce w Gryfowie Śląskim. W tym wypadku zgłoszenie miało bardzo niepokojący charakter. Mężczyzna poinformował, że przed dwoma dniami znalazł niewybuch - najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Zabrał go ze sobą i schował w krzakach na podwórzu przy budynku wielorodzinnym.



Zszokowanym policjantom powiedział, że zrobił to "z ciekawości".

Policja natychmiast zabezpieczyła okolicę, gdyż dom znajdował się w gęsto zabudowanej części miasta. W trybie pilnym przybył także Patrol Saperski z Bolesławca. - Na szczęście pocisk artyleryjski udało się zabezpieczyć i nie doszło do eksplozji - poinformował asp. szt. Królak. Przyznał, że "skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie znalazcy zszokowało zarówno policjantów, jak i saperów".

Nikt nie może przewidzieć, jak "zareaguje" niewybuch



Służby apelują, by w przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch natychmiast zgłosić to pod numer telefonu alarmowego 112. A do czasu przyjazdu służb należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych.



Nikt, nawet specjaliści, nie może przewidzieć, jak "zareaguje" niewybuch i czy nie dojdzie do eksplozji, najczęściej tragicznej w skutkach. Dlatego tak ważna jest pierwsza faza zabezpieczenia miejsca jego odnalezienia.

