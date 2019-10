Największą atrakcję dla turystów stanowi obserwowanie skały Uluru o zachodzie słońca lub o wschodzie słońca, kiedy z minuty na minutę zmienia ona swój kolor w zależności od oświetlenia.

Five Shades of #Uluru 😍 Depending on day time and light conditions Uluru will change its face and color many times, sometimes even within minutes. pic.twitter.com/vWawXD22NI

Ogromne kolejki do wejścia na skałę

Park, na terenie którego znajduje się skała, jest corocznie odwiedzany przez setki tysięcy turystów. W ostatnich dniach przeżywa jednak prawdziwe oblężenie. Wszystko za sprawą zakazu wspinaczki na górę, wprowadzonego przez władze. Zakaz zacznie obowiązywać od 26 października.

From 26 October 2019, the climb to the top of #Uluru will be permanently closed.



This significant decision represents the fulfilment of the long-held wishes of the park’s traditional owners, #Anangu. pic.twitter.com/1H0yKDp0Fq