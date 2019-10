Poznań Game Arena. Rozpoczęły się targi dla miłośników gier

80 tys. gości spodziewają się organizatorzy rozpoczynających się w piątek w Poznaniu targów Poznań Game Arena (PGA). Według Międzynarodowych Targów Poznańskich wydarzenie kierowane do miłośników gier jest największą tego typu imprezą w tej części Europy. Na uczestników czekać będzie ok. 1,5 tys. stanowisk do gier.