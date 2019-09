PSL stworzyło grę komputerową. By ją przejść musisz zgadzać się z Kosiniakiem-Kamyszem

Gracza po wejściu na stronę gramywpsl.pl wita plansza z informacją, że ma przed sobą produkcję sfinansowaną przez Komitet Wyborczy PSL.

Po kliknięciu w przycisk "Nowa gra", pojawia się mapa z wirtualnymi czterolistnymi koniczynkami. Władysław Kosiniak-Kamysz, występujący w grze jako narrator, zapowiada, że w celem gry jest zbieranie koniczyny i wspólne "zmienianie Polski".

Graj z nami, nie przeciwko

Gdy postać gracza staje przed koniczyną, lider ludowców zaczyna prezentować punkt wyborczego programu swojego ugrupowania. Wśród takich postulatów znalazły się m.in.: "Praca dla młodych", 50 tys. złotych dotacji "na start", zagwarantowanie ciepłego posiłku dla każdego ucznia, darmowe szczepienia i leki dla dzieci i dobrowolny ZUS.

Po każdym prezentowanym punkcie prezes pyta grającego, "czy się z nim zgadza", lub czy uważa dane rozwiązanie za dobry pomysł. Jeżeli gracz odpowie twierdząco, koniczyna znika, a na jej miejscu pojawiają się kolejne udogodnienia - apteczka, zdrowa żywność, pieniądze.

Jednak jeżeli gracz wybierze opcję "nie", w miejsce zebranej koniczyny nic się nie pojawia.

Po zebraniu wszystkich dziewięciu roślinek, Władysław Kosiniak-Kamysz dziękuje za wspólną "przygodę", zaprasza do odwiedzenia mediów społecznościowych PSL i zachęca do głosowania na ludowców w jesiennych wyborach.

Osoba, która nie będzie zgadzać z propozycjami prezesa PSL, może w ogóle nie ukończyć gry. Przeszkodą nie do przejścia okazuje się bowiem kamień, który blokuje dostępu do dwóch ostatnich koniczyn. Gdy udzieli się odpowiedzi twierdzących, kamień znika.

Poniżej wideo z całej rozgrywki:

Pasławska: chcemy dotrzeć do młodych

- Grę przygotowali młodzi ludowcy z Warmii i Mazur, którzy zaskoczyli nas tym pomysłem. Kwestia programowania, to dla młodego pokolenia chleb powszedni - powiedziała polsatnews.pl wiceprezes PSL Urszula Pasławska.

Jak zaznaczyła poseł w ten sposób ludowcy chcą dotrzeć do młodych ludzi i zwiększyć ich zainteresowanie polityką. - Myślę, że to nowatorski pomysł, bo do tej pory nic podobnego się nie pojawiło - dodała polityk partii ludowej.

Na pytanie, czy powstaną kolejne części gry, Pasławska odpowiedziała: "pewnie tak". Stwierdziła, że aktualna wersja "to pilotaż".

bas/hlk/ polsatnews.pl