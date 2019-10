Pomaska zastąpi Neumanna? Posłanka nie wyklucza startu w wyborach na szefa pomorskiej PO

Pomaska startowała w wyborach do Sejmu z trzeciego miejsca z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu gdańskim (nr 25) i uzyskała poparcie 39 103 wyborców. Neumann, choć był "jedynką" na liście, uzyskał 25 202 głosy - co oznacza czwarty rezultat wśród kandydatów KO. Najlepszy wynik na liście KO - 61 805 głosów - zdobył startując z drugiego miejsca b. europoseł Jarosław Wałęsa.



Neumann, który był szefem klubu parlamentarnego PO-KO, po ujawnieniu nagrań z jego wypowiedziami podczas spotkania z lokalnymi działaczami PO w Tczewie w 2017 r., w październiku zrezygnował z tej funkcji.



Pomaska była pytana w piątek przez dziennikarzy, czy ze względu na bardzo dobry wynik na Pomorzu będzie brała udział w wyścigu o fotel lidera PO na Pomorzu odparła, że nie wyklucza startu. Dodała, że jest jeszcze za wcześnie na konkretne deklaracje ponieważ nie wiadomo, kiedy te wybory się odbędą. - Decyzję w sprawie wyborów szefa regionu podejmę wtedy, kiedy będzie znany kalendarz wyborczy - zapowiedziała.

"Platforma Obywatelska potrzebuje nowego otwarcia"



Posłanka poinformowała, że najpierw muszą się odbyć wybory na szefa Platformy Obywatelskiej. Podkreśliła, że dodatkowo PO czeka "bardzo trudna" kampania wyborcza na prezydenta Polski. - Z całą pewnością Platforma Obywatelska potrzebuje nowego otwarcia i ja będę robiła wszystko, żeby to nowe otwarcie było - zadeklarowała Pomaska.



Pytana przez dziennikarzy, czy pomorskie struktury PO, będą optowały za odwołaniem Grzegorza Schetyny z funkcji szefa PO, odpowiedziała, że w najbliższych miesiącach w Platformie, zgodnie z kalendarzem wyborczym odbędą się wybory na szefa PO. Dodała, że z tego co wie, Grzegorz Schetyna nie zadeklarował jeszcze "czy podda się tej weryfikacji".



Podkreśliła, że PO zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym potrzebuje nowego otwarcia. Według niej nowo wybrany szef PO, będzie szefem, "który będzie gwarantował to nowe otwarcie po to, żeby wygrać wybory, po to, żeby w Polsce nastała władza, która będzie otwarta, która nie będzie dzieliła, która będzie przede wszystkim niosła pozytywny przekaz".



Agnieszka Pomaska (PO) od 2009 r. zasiada w ławach poselskich.

dk/ PAP