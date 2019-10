Łzy Junckera, Tusk dziękuje mediom. Pożegnanie z przywódcami państw UE i dziennikarzami

Jak poinformował korespondent Deutsche Welle Georg Mathhes, był to 148. szczyt Junckera, który jest szefem Komisji Europejskiej od 2014 r. Podczas piątkowej konferencji podsumowującej szczyt, Juncker nie krył wzruszenia.

- Czuję ulgę, ale nie jestem szczęśliwy, że odchodzę - mówił szef KE. Zgromadzeni nagrodzili go oklaskami.

#Juncker: „For the rest of my life I will be proud to have had the honour to serve Europe!“ 😢



His voice breaks as he says goodbye after 148 EU summits.



„I’m relieved, but not happy to go.“ pic.twitter.com/vIa0tye1Mf