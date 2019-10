19-latek zginął kilka dni przed ślubem. Pręty przebiły szybę jego auta

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 14 października przed południem na drodze powiatowej w miejscowości Dolny Młyn (woj. kujawsko-pomorskie).



Pasażerom nic się nie stało



Jak ustalili policjanci, 52-latek kierujący ciężarowym dafem, podczas wymijania się z osobowym volvo prawym bokiem uderzył w drzewo. Części z uszkodzonej skrzyni ładunkowej spadły na auto, którym podróżował 19-letni Filip z narzeczoną i 7-miesięcznym dzieckiem.

Pręty przebiły przednią szybę. Spowodowały tak poważne obrażenia u 19-latka, że mężczyzna zmarł na miejscu. Jego narzeczonej i córce nic się nie stało.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Został przesłuchany i zwolniony do domu.



Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

Wyjątkowe pożegnanie



Pogrzeb 19-latka odbędzie się w piątek o 14:00 w Łabiszynie.



Przyjaciele Filipa organizują mu wyjątkowe pożegnanie. "Proszę wszystkich motocyklistów i wszystkie motocyklistki o przyjazd na pogrzeb Filipa. (…) Proszę Was odprowadźmy go tak, jak na to zasłużył! Zróbmy to tak, żeby nas usłyszał" - napisała na Facebooku znajoma mężczyzny.



W sobotę 19-latek miał wziąć ślub.

KPP w Świeciu

prz/ml/ polsatnews.pl, se.pl