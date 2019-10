Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje dwóch 18-latków

Do czołowego zderzenia doszło o godzinie 10:40 na łuku drogi.

Zginął kierowca i pasażer samochodu osobowego marki alfa romeo. Jeden z 18-latków zginął na miejscu, a drugi - mimo wysiłków lekarzy - zmarł w szpitalu. Pozostałym osobom nic się nie stało.

Portal gorlice112.pl poinformował, że nastolatkowie byli uczniami pobliskiej szkoły.

- Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem, którzy dokonują oględzin miejsca wypadku. Droga na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wyszyńskiego była zablokowana. Powołany biegły do spraw rekonstrukcji wypadków wypowie się co do przebiegu i przyczyny wypadku. Ustali także, z jaką prędkością poruszały się pojazdy - powiedział Szczepanek.

