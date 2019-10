Wiceprezydent USA: Turcja zgodziła się na zawieszenie broni w Syrii

Pence dodał, że Turcja zawiesi ofensywę, gdy wycofają się z północno-wschodniej Syrii siły kurdyjskie. Jak zaznaczył, prezydent Donald Trump zniesie nałożone na Ankarę sankcje, gdy wejdzie w życie rozejm w północno-wschodniej Syrii. Oznajmił, że USA nie zaoferowały Turcji nic poza zniesieniem sankcji. Wiceprezydent wierzy, iż silne relacje Ameryki z Kurdami w Syrii przetrwają.

Po spotkaniu Pence'a z Erdoganem, prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że otrzymał "wspaniałe wiadomości z Turcji".

"Dzięki dla @RTErdogan. Miliony istnień ludzkich będą uratowane!" - dodał.

"Ten deal NIGDY nie mógłby zostać zawarty 3 dni temu. Musi być trochę «szorstkiej» miłości, aby to załatwić. Wspaniale dla wszystkich. Dumny ze wszystkich!" - napisał Trump.

