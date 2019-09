Skatowany pies pod Radomiem. Prawdopodobnie przebito go widłami

"Poszukiwany zwyrodnialec z Brudnowa, gmina Wieniawa (Mazowsze). Znaleziony pies był okładany narzędziem, prawdopodobnie co najmniej dwukrotnie zraniono go także widłami - informuje założycielka domu tymczasowego dla psów w Komorowie na Mazowszu. Walka o zwierzę trwała całą dobę. Niestety nie udało się go uratować.