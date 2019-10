Pirat w ciężarówce. Wyprzedzał na wysepce, uderzył w znak, wymusił pierwszeństwo [WIDEO]

- Przeleciał wysepkę drugą stroną, przeciął pasy. Szczęście w nieszczęściu, że nikogo na pasach nie było. W życiu czegoś takiego nie widziałem - mówi Leszek Brzezicki, operator obrazu w "Wydarzeniach". To on, zaniepokojony zachowaniem kierowcy tira, nagrał sytuację na drodze.

Na nagraniu widać, jak pojazdy z przeciwległego pasa ruchu zjeżdżają na pobocze przed zbliżającą się ciężarówką. W pewnym momencie tir uderza w znak i objeżdża wysepkę. Po tym manewrze, ciągnik siodłowy w ostatniej chwili przecina pas do skrętu w prawo i "szczęśliwie" wraca na swój pas do jazdy prosto. Omal nie doszło do czołowego zderzenia z ciężarówką jadącą z przeciwnego kierunku prawidłowo po swoim pasie.

WIDEO: Szokujące zachowanie kierowcy ciężarówki

"Szaleniec w ciężarówce"

- Powiedziałbym, że widzę szaleńca w ciężarówce - ocenia zachowanie kierowcy mł. insp. Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierowca złamał co najmniej pięć przepisów.

- W tej sprawie będzie skierowany wniosek do sądu. Sąd może zastosować 5 tys. złotych grzywny wobec tego kierowcy, no i zatrzymać prawo jazdy nawet na trzy lata - tłumaczy rzecznik policji.

Zdaniem ekspertów, to klasyczny przykład agresji drogowej w wykonaniu kierowcy ciężarówki, który działa zgodnie z zasadą: duży może więcej.

- Kierowca ma świadomość, że dysponuje dużym pojazdem i może przy jego użyciu wymusić określone zachowania na drodze - wyjaśnił dr hab. Antoni Wontorczyk, psycholog transportu z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

bas/hlk/ "Wydarzenia"