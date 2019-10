Nie wiadomo czym jest, ale posiada 720 płci. Poznajcie bloba, tajemniczy organizm z paryskiego zoo

Ma 720 płci, ale nie ma mózgu. Mimo to, nie tylko potrafi się uczyć, ale i dzielić wiedzą. Nie potrzebuje mózgu, ust, oczu ani żołądka, by znaleźć pożywienie. Paryski ogród zoologiczny zaprezentował bloba, tajemniczy organizm, który w zasadzie nie wiadomo, czym jest.

- Blob to stworzenie, które stanowi dla nas tajemnicę - przyznał Bruno David, dyrektor paryskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Naukowcy są pewni, że to nie roślina, ale nie umieją odpowiedzieć, czy blob jest grzybem czy zwierzęciem, bo zachowuje się, jak jedno i drugie. A jednocześnie to jednokomórkowiec.

ZOBACZ: wyjątkowa krowa we Wrocławiu. Zoo szuka imienia dla "maleństwa"

Jak wyjaśnił David, to "coś" zachowuje się jak zwierzę i potrafi się uczyć.

Czym jest blob i gdzie go spotkać

- Gdy umieszczamy je w labiryncie, szuka najlepszej drogi, by znaleźć pożywienie. Gdy postawimy na jego drodze jakąś przeszkodę, np. sól, której nie lubi, to ją omija, nawet, jeśli zaraz za solą jest pożywienie. Gdy postawimy dwa bloby obok siebie, to ten, który już ma jakąś wiedzę, natychmiast przekazuje ją drugiemu - dodał David.

ZOBACZ: nosorożec w parku safari zaatakował auto. W środku była kobieta [WIDEO]

Tajemniczy organizm występuje w wilgotnych i ciemnych lasach. Nie tylko rośnie, ale też - nie mając kończyn - umie się przemieszczać.

Wiele podobnych form występuje w naturze na różnych kontynentach, ale to pierwszy raz, gdy jedna z nich prezentowana jest w niewoli. Na wystawie w paryskim zoo bloba będzie można oglądać od soboty.

msl/luq/ Reuters