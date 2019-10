Jest porozumienie w sprawie brexitu. "Mamy nową umowę"

"Tam, gdzie jest wola, tam jest porozumienie - mamy je! Jest to uczciwa i wyważona umowa dla UE i Wielkiej Brytanii; świadczy o naszym zaangażowaniu w poszukiwanie rozwiązań. Rekomenduję Radzie Europejskiej zatwierdzenie tej umowy" - napisał na Twitterze Juncker.

Opublikował też list, który wysłał do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Napisał w nim, że rekomenduje unijnym przywódcom, aby przyjęli porozumienie i rozpoczęli "tak szybko, jak to możliwe negocjacje w sprawie przyszłego partnerstwa między Unią Europejską a Wielką Brytanią".

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

O porozumieniu poinformował także brytyjski premier Boris Johnson. "Mamy wspaniałą nową umowę, która oddaje nam kontrolę" - napisał na Twitterze.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

- Porozumienie przewiduje okres przejściowy do końca 2020 r., ale może być przedłużony - powiedział główny unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier. Jak dodał, umowa "daje pewność obywatelom, firmom, a także z punktu widzenia budżetu UE".

- Mam nadzieję, że 1 listopada, tak szybko jak to możliwe, będziemy mogli rozpocząć rozmowy w sprawie nowego partnerstwa UE z Wielką Brytanią - dodał.

Porozumienie musi być jeszcze zawarte przez przywódców państw na szczycie UE, a następnie zatwierdzone przez Izbę Gmin i Parlament Europejski.

"Olbrzymie osiągnięcie negocjacyjne"

- Porozumienie, które zostało wstępnie zaakceptowane przez obie strony, przez stronę unijną i stronę brytyjską, jest olbrzymim osiągnięciem negocjacyjnym - z jednej strony realizuje oczekiwania Wielkiej Brytanii dotyczące zachowania gwarancji integralności Zjednoczonego Królestwa, z drugiej strony gwarantuje integralność wspólnego rynku, nasze interesy handlowe - powiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański.

- Co najważniejsze porozumienie otwiera drogę do tego, by prawa obywateli były chronione umową międzynarodową, nie tylko prawem krajowym, by doszło do rzetelnego rozliczenia finansowego lat członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, by w końcu wprowadzić okres przejściowy, jeśli chodzi o współpracę handlową po ustaniu członkostwa Wielkiej Brytanii w UE - dodał.

Szymański podkreślił, że Polska od początku była zainteresowana tym, aby brexit przebiegał na podstawie umowy, w sposób "możliwie niechaotyczny".

- Sam brexit jest oczywiście negatywnym wydarzeniem z polskiego punktu widzenia, ale jeżeli już musi do niego dojść, powinien być oparty o umowę - powiedział.

Wiceszef MSZ zaznaczył, że gdy w ostatnich dniach pojawiły się propozycje brytyjskie oparte o pełną zbieżność regulacyjną, wówczas Polska zachęcała drogami dyplomatycznymi i publicznymi, aby strona UE usiadła do stołu i podjęła "rzeczowe negocjacje w tej sprawie".

- Wszystko wskazuje na to, że brexit będzie przebiegał na podstawie umowy, natomiast moment pełnej ulgi i stron zaangażowanych w negocjacje przyjdzie dopiero wtedy, gdy umowa będzie w pełni ratyfikowana, bo pamiętajmy, że przed nami są jeszcze trudne głosowania w Izbie Gmin - dodał i zastrzegł, że umowa musi być też przyjęta przez Radę Europejską i Parlament Europejski.

- To porozumienie jest na pewno olbrzymim krokiem we właściwym kierunku, dużym sukcesem negocjacyjnym, zrównoważonym podejściem do sprawy brexitu i do rozbieżności interesów między Wielką Brytanią a UE - zaznaczył.

Kontrowersje ws. irlandzkiego backstopu

Północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistów (DUP) oświadczyła jednak, że nie może poprzeć planów brytyjskiego premiera Borisa Johnsona w sprawie brexitu w ich obecnym kształcie. To stawia pod znakiem zapytania całe porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Poparcie DUP zapewne będzie kluczowe podczas głosowania w Izbie Gmin nad przyjęciem porozumienia, jeśli zostanie ono zawarte podczas rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego szczytu UE. DUP od wyborów w 2017 r. wspiera mniejszościowy rząd Partii Konserwatywnej.

We wspólnym oświadczeniu szefowa DUP Arlene Foster i jej zastępca Nigel Dodds napisali, że będą kontynuować rozmowy z brytyjskim rządem na temat "rozsądnego" porozumienia, ale "w obecnym kształcie nie mogliśmy poprzeć tego, co jest sugerowane w sprawie ceł i mechanizmu zgody (prawo północnoirlandzkiego parlamentu do przyszłego decydowania o udziale w porozumieniu - red.), nie ma także jasności w kwestii VAT".

- Będziemy nadal współpracować z rządem w celu osiągnięcia rozsądnego porozumienia, które będzie działać na rzecz Irlandii Północnej i będzie chronić integralność gospodarczą i konstytucyjną Zjednoczonego Królestwa - zapewnili.

Przedstawione przez Johnsona propozycje zastąpienia budzącego kontrowersje tzw. irlandzkiego backstopu zakładały, że po zakończeniu okresu przejściowego Irlandia Północna wyjdzie wraz z resztą Zjednoczonego Królestwa z unii celnej z UE, ale pozostanie w jednolitym unijnym rynku w zakresie obrotu towarami. Przywódcy UE uznali jednak te propozycje za niewystarczające i domagali się od Londynu dalszych ustępstw.

Plan zakłada także, że północnoirlandzkie Zgromadzenie Parlamentarne będzie mogło zdecydować po czterech latach, czy chce kontynuowania dotychczasowego statusu. Są jednak rozbieżności, co do tego, jaką większością ta decyzja ma być podejmowana.

Przede wszystkim DUP obawia się, że traktowanie Irlandii Północnej w odrębny sposób od pozostałej części Zjednoczonego Królestwa zagraża utrzymaniu obecnego statusu tej prowincji.

zdr/ Reuters, Polsat News, PAP