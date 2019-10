Początek szczytu UE. Tematami brexit i unijny budżet

Przywódcy mają się spotkać w formacie UE27, by zdecydować co dalej w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Premier tego kraju Boris Johnson zapewnia, że chce, by Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii z końcem bieżącego miesiąca niezależnie od tego, czy uda się uzyskać porozumienie w tej sprawie czy też nie.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma przedstawić priorytety nowej KE, a Rada Europejska ma podjąć decyzję o mianowaniu Christine Lagarde na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

Szefowie państw i rządów mają też zająć się kwestią wieloletniego budżetu UE, jednak w tej sprawie nie ma planów na podejmowanie żadnych decyzji.

Umowa wyjścia



Według nieoficjalnych informacji z Brukseli, jest już za późno, by szczyt UE zatwierdził prawne porozumienie ws. brexitu, nawet jeśli zostanie ono osiągnięte. Może jednak dać polityczny sygnał, że dalsze kroki zależą od ruchów Londynu.

W nocy miał zostać uzgodniony tekst protokołu dotyczącego umowy wyjścia. Ustępstwo ze strony premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona ma się sprowadzać do powrotu do koncepcji granicy celnej i regulacyjnej na Morzu Irlandzkim, którą wcześniej odrzucała premier Theresa May.

Zgodnie z tymi ustaleniami formalnie Irlandia Północna pozostawałaby w obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, ale w praktyce na tym brytyjskim obszarze zastosowanie miałyby reguły unii celnej UE. Gdyby wystąpiły różnice stawek celnych wówczas Wielka Brytania mogłaby je refinansować przedsiębiorcom z Irlandii Północnej.

Na 24 godziny przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli panowało przekonanie, że na zatwierdzenie prawnego porozumienia na szczycie, o ile zostanie ono osiągnięte, będzie już za późno. Zamiast tego szefowie państw i rządów.

Różne scenariusze

Dla "27" pomysł dualnych stawek celnych jest też problematyczny ze względu na ryzyko dotyczące integralności rynku wewnętrznego. "On ma sens, jeśli mielibyśmy w przyszłości umowę o wolnym handlu bez kwot taryfowych" - mówił dyplomata. UE nie może się jednak na tym etapie do tego zobowiązać i to jest jeden z powodów przez który negocjacje utknęły.

Choć z Londynu nie ma wniosku o przedłużenie rozmów, w Brukseli omawiane są scenariusze przewidujące i taką ewentualność. Jeden z nich zakłada przedłużenie techniczne, żeby eksperci mieli czas na ocenę ustaleń i poprawki prawne; drugi przewiduje przedłużenie polityczne, które miałby dać szansę na zmiany sytuacji w Wielkiej Brytanii (np. wybory).

Bezsilność UE

Wśród tematów jest także sytuacja w Syrii po tym jak Turcja zaatakowała północno-wschodnią część tego kraju kontrolowaną przez syryjskich Kurdów. W poniedziałek szefowie dyplomacji państw członkowskich potępili to działanie i uzgodnili koordynacje ws. wprowadzania embarga na dostawy broni przez państwa członkowskie.

"To duży kryzys w naszym regionie i nie możemy o nim nie dyskutować" - mówił jeden z dyplomatów. Reakcja Ankary, która zapowiedziała kontynuowanie ofensywy obnaża jednak bezsilność UE w tej sprawie. "Po raz pierwszy w historii potępione zostały działania kraju będącego sojusznikiem NATO i kandydującego do UE. To pokazuje mocne stanowisko ze strony UE" - przekonywał dyplomata.

Na szczycie ma być też dyskusja na temat Albanii i Macedonii Północnej po tym jak Francja zablokowała we wtorek decyzje o otwarciu negocjacji akcesyjnych dla tych dwóch państw. Po raz pierwszy w szczycie będzie uczestniczyć przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej Urusula von der Leyen. Oczekuje się rozmowy na temat powołania KE i procesu nominowania pozostałych trzech kandydatów po tym jak desygnowani przez Rumunię, Węgry i Francję zostali odrzuceni przez PE.

