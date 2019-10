40 tys. złotych w ramach akcji "Fortuna Gdy Pełna Trybuna"

40 000 złotych na rzecz Oliwii i Łukasza Czarneckich - to ostateczny wynik drugiej odsłony akcji charytatywnej "Fortuna Gdy Pełna Trybuna". Dzięki kibicom drużyn Fortuna 1 Liga bukmacher przekaże wspomnianą kwotę podopiecznym Fundacji Polsat.

W dniach 4-12 października, gdy rozgrywane były mecze 12., i 13. kolejki Fortuna 1 Liga, sponsor tytularny rozgrywek za każdego kibica, który przyszedł na stadion zobowiązał się przekazać złotówkę na konto Fundacji Polsat. W 13. serii gier część meczów została przełożona, dlatego Fortuna postanowiła podwoić wpłatę za wynik frekwencji na spotkaniach rozegranych zgodnie z terminarzem. Ponadto, ostateczna kwota została zaokrąglona, dlatego też 40 000 zł zostanie przekazane Fundacji.

- Cieszymy się, że kibice pierwszoligowych klubów włączyli się do szlachetnej akcji, jaką jest "Fortuna Gdy Pełna Trybuna". Kolejny raz nasza społeczność udowodniła, że przyjemne można połączyć z pożytecznym. Jesteśmy szczęśliwi, że razem ze sponsorem tytularnym możemy uczestniczyć w takich przedsięwzięciach i pokazywać, że futbol łączy - mówi Marcin Janicki, Prezes Zarządu Fortuna 1 Liga.

"Fortuna Gdy Pełna Trybuna" to kolejna akcja charytatywna organizowana przez bukmachera. Przed rokiem Fortuna przekazywała darowiznę Fundacji Polsat na operację chłopca chorego na zespół Aperta. Wówczas wynik akcji opiewał na kwotę 50 000 zł.

- Mam nadzieję, że zebrana dzięki klubom i kibicom Fortuna 1 Liga kwota choć w pewnej części pomoże w realizacji potrzeb związanych z rehabilitacją i leczeniem Oliwii i Łukasza Czarneckich. Akcje charytatywne, które przeprowadzamy wraz z pierwszoligową społecznością zawsze dostarczają nam niesamowitych emocji, a za sprawą ogromnego zaangażowania ligi, klubów i fanów przynoszą również wymierne korzyści instytucjom zajmujących się wspieraniem najbardziej potrzebującym - komentuje Konrad Komarczuk, Prezes Zarządu Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie.

- Cieszymy się, że po raz drugi Fortuna, sponsor tytularny rozgrywek 1 Ligi, zaprosiła nas do wzięcia udziału w swojej akcji charytatywnej. Ogromne zaangażowanie klubów, piłkarzy i oczywiście kibiców przełożyło się na duże wsparcie. Dzięki nim oraz środkom przekazanym przez Fortunę nasi podopieczni – Oliwia oraz Łukasz - mogą kontynuować leczenie i rehabilitację. Dziękujemy za inicjatywę i pomoc w szerzeniu dobra - mówi Prezes Fundacji Krystyna Aldridge-Holc.

Ponad 35 tys. małych pacjentów

Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie to wiodąca, legalnie działająca firma branży bukmacherskiej, wchodząca w skład Fortuna Entertainment Group, największej w Europie Środkowej i Wschodniej grupy prowadzącej zakłady wzajemne, posiadającej 20–letnie doświadczenie na rynku w Polsce, Czechach, Chorwacji oraz na Słowacji i w Rumunii. Fortuna od lat wspiera polski sport, sponsorując m.in. Legię Warszawa oraz rozgrywki piłkarskiej I ligi. Prowadzi także działania charytatywne. W trakcie 14, 15 oraz 16 kolejki sezonu 2018/2019, gdy organizowana była pierwsza odsłona charytatywnej akcji "Fortuna Gdy Pełna Trybuna" na trybunach pojawiło się 39 572 kibiców i taką kwotą Fortuna zasiliła konto Fundacji Dziecięca Fantazja. W ubiegłym roku wsparła także podopiecznego Fundacji Polsat kwotą 50 tys. zł.

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od 22 lat kieruje wsparcie do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 35 010 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 218 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.

