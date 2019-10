Gowin: jesteśmy po rozmowach z PiS w kwestiach programowych i personalnych

W czwartek w programie Tłit Wp.pl szef Porozumienia Jarosław Gowin poinformował: "Dziś nad ranem zakończyły się ustalenia programowe - tutaj jesteśmy w 90 proc. zgodni - oraz personalne - tu jesteśmy, wydaje mi się, w 100 proc. zgodni - między PiS a Porozumieniem".

- Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę z panem prezesem Kaczyńskim, potem dołączył do nas premier Mateusz Morawiecki. Liczę na to, że uzgodnienia między PiS a Solidarną Polską będą równie szybkie i równie harmonijne - powiedział Gowin.

- Jesteśmy na finiszu wszelkich ustaleń, jeśli chodzi o Porozumienie i PiS. Na pewno w przyszłym tygodniu umowa zostanie zawarta - zapewnił.

"To Mateusz Morawiecki będzie premierem"

Dodał, że wszystkie ustalenia personalne będzie komunikował człowiek, który bierze za to największą odpowiedzialność, czyli premier. Podkreślił przy tym: "To Mateusz Morawiecki będzie premierem". I dodał, że w tej sprawie stanowisko Porozumienia jest identyczne ze stanowiskiem PiS.

Jego zdaniem wybory to "przede wszystkim sukces PiS", ale PiS "bez setek tysięcy głosów oddanych na kandydatów Porozumienia" nie miałby większości.

Gowin pytany czy po wyborach zachowa stanowisko wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, powiedział, że programowo za obszar nauki, innowacji i nowych technologii będzie odpowiadało Porozumienie.

- Chcielibyśmy mieć większy niż do tej pory wpływ formalny na to, na co wpływaliśmy nieformalnie. Program Energia+, program energetyki prosumenckiej, (...) jest dużym sukcesem. Naszym zdaniem powinno to naleźć pewien wyraz formalny. Ze strony pana prezesa Kaczyńskiego czy pana premiera Morawieckiego taki punkt widzenia spotkał się z aprobatą - dodał Gowin.

Porozumienie wprowadziło do parlamentu 18 posłów i 2 senatorów. Kandydaci Porozumienia startowali w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie - wspólnie z PiS i Solidarną Polską - tworzy obóz Zjednoczonej Prawicy.

