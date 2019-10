Urodziła w wieku 75 lat. Gdy pokaże metrykę, może być najstarszą matką na świecie

Hinduska urodziła w sobotę wieczorem, w prywatnym szpitalu w Kota w Radżastanie (północno-zachodnie Indie).

- Devi przyjechała do naszego szpitala cztery do pięciu dni przed porodem - przekazał dr Abhilasha Kinker, ginekolog i położnik, który odbierał poród.

Wiek zdecydował o cesarskim cięciu

Kobieta pod koniec ciąży nie czuła się najlepiej. Ze względu na wiek, była słaba fizycznie.

- Wystąpiły powikłania, dlatego zdecydowaliśmy się na cesarskie cięcie - powiedział ginekolog.

Dziewczynka, która przyszła na świat, ważyła 595 gramów. Umieszczono ją na oddziale intensywnej terapii, ale zdaniem lekarzy jej stan jest stabilny i dziecko rozwija się prawidłowo.

75-latka i jej 80-letni mąż mają już jedno adoptowane dziecko. Jak twierdzą, marzyli o tym, aby mieć biologiczne potomstwo. Po latach nieudanych prób zdecydowali się na metodę in vitro.

Rekordzistka, ale po weryfikacji

Wiek kobiety nie został jeszcze sprawdzony.

- Powiedziała nam, że ma 75-lat, ale nie pokazała żadnych dowodów. Jej mąż powiedział, że ma 80 lat. To było dla mnie zaskakujące – ocenił lekarz przyjmujący poród.

Jeżeli kobieta przedstawi swoją metrykę i w ten sposób potwierdzi swój zaawansowany wiek, może zostać wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza kobieta, która urodziła dziecko. Za obecną rekordzistkę uważa się matkę, która urodziła w wieku 67 lat.

Miesiąc temu pojawiły się informacje o 74-latce z Indii, która urodziła bliźniaki.

The 74-year-old #Indian woman Erramatti becomes the oldest mum of newborns in the world after giving birth to twins. Erramatti and her 80-year-old husband have waited nearly 60 years to have children. pic.twitter.com/OqzOAZHT2o