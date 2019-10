Lenny Kravitz wystąpi w Polsce

Kravitz, autor takich przebojów jak "Fly Away", "Are You Gonna Go My Way", "It Ain’t Over ‘til It’s Over" czy "American Woman", łączy w swojej twórczości rock, pop, soul, funk i bluesa. Zasłynął jako wokalista, gitarzysta, basista, perkusista, autor tekstów, kompozytor i producent. Podczas trzech dekad kariery wydał 11 płyt, cztery razy odbierał nagrodę Grammy. Na koncie ma też występy aktorskie.

"Lenny Kravitz w 2020 roku da koncert w naszym mieście. Takiej muzycznej petardy po prostu nie można przegapić" - podał Urząd Miasta w Gliwicach, przypominając, że artysta ma bardzo oryginalną barwę głosu, jest świetnym kompozytorem i autorem tekstów.

ZOBACZ: Koncert na wysokości ponad 2 km. Lenny Kravitz zagrał w Tyrolu

Organizatorem imprezy jest agencja Live Nation. "Artysta znany ze swoich energetycznych koncertów po raz kolejny zafunduje nam niezapomniane show na żywo! Lenny Kravitz podnosi wysoko poprzeczkę swoją muzyką, idealnie łącząc brzmienia rock‘n’rolla, funku, bluesa i soulu" - podaje agencja. Bilety w regularnej sprzedaży pojawią się w najbliższy piątek.

Gliwicki koncert będzie jednym z występów Kravitza na trasie „Here to Love” i jedynym w Polsce. Artysta zagra też m.in. m.in. w Sydney, Moskwie, Berlinie, Paryżu, Turynie i Pradze.

Muzyk, aktor, projektant

55-letni Lenny Kravitz uważany jest za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów. W jego żyłach płynie krew wielu narodowości. Jego ojciec Seymour "Sy" Kravitz ma pochodzenie rosyjsko-żydowskie, natomiast jego matka, aktorka Roxie Roker przybyła z wysp Bahama. Od dzieciństwa miał kontakt z wieloma wybitnymi artystami, m.in. Milesem Davisem, Ellą Fitzgerald oraz Dukiem Ellingtonem. W szkole Kravitz przyjaźnił się ze Slashem - późniejszym gitarzystą Guns N'Roses.

ZOBACZ: Nie żyje Prince, miał 57 lat. "Straciliśmy kolejnego geniusza"

Artysta debiutował w 1989 r. płytą "Let Love Rule" w konwencji rocka i funky lat 60. Ma na swoim koncie w sumie 11 albumów studyjnych - wszystkie zdobyły miano złotych, a trzy z nich - multiplatynowych płyt. Przez ćwierć wieku udało mu się wylansować takie przeboje jak m.in. "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away", "American Woman" czy "Again". Napisał też m.in. piosenkę "Justify My Love" dla Madonny. Ma na koncie nagrody Grammy, American Music Awards czy MTV Video Music Awards.

Muzyka nie wypełnia jednak całego życia artysty, który jest wszechstronnie uzdolniony. Kravitz ma na koncie role filmowe m.in. w dwóch częściach "Igrzysk śmierci" i "Kamerdynerze", projektował odzież i obuwie. Założył też firmę, która zajmuje się projektowaniem wnętrz. Po raz pierwszy w Polsce wystąpił w 2004 r.

prz/ PAP