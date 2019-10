Kontrola majątku prezesa NIK. Trwała pół roku, może mieć finał w prokuraturze

CBA kończy w środę półroczną kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Jak nieoficjalnie podaje "Rzeczpospolita", wnioski nie będą korzystne dla prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo jego majątek ma być za duży w stosunku do zarobków. Sprawa może trafić do prokuratury. We wtorek pojawiła się informacja o rzekomej dymisji szefa NIK, jednak Izba ją zdementowała.